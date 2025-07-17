Siirt İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Siirt için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 15.30 ile 21.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanağın Siirt'te aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.