Siirt haberleri... Siirt'te 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Edinilen Siirt gelişmesine göre Siirt'te bir binanın 6'ncı katından düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Siirt'te bir binanın 6'ncı katından düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Muhammed Cem Özgen, henüz belirlenemeyen nedenle Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinin penceresinden zemine düştü. Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Cem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz Bahçelievler Mahallesi Siirt Güncel Haberler

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