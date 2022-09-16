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Siirt haberleri | Siirt'te 2 bin 500 öğrenciye eğitim seti dağıtıldı

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Siirt haberleri | Siirt'te 2 bin 500 öğrenciye eğitim seti dağıtıldı

Siirt haberi: Siirt Belediyesince öğrencilere eğitim desteği sağlandı.

Siirt Belediyesince öğrencilere eğitim desteği sağlandı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla kentteki okullarda 2 bin 500 öğrenciye eğitim seti desteği sağlandığını belirtti.

Eğitim setlerinin dağıtılmak üzere okullara ulaştırıldığını dile getiren Özekinci, eğitime yönelik desteklerin devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Belediyesi Siirt Güncel Haberler

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