Siirt haberleri... Siirt Meşelik Köyü Hayvan İçme Suyu Göleti tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Siirt'in Baykan ilçesinde yaptırılan Meşelik Köyü Hayvan İçme Suyu Göleti tamamlandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışma yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Siirt ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Meşelik Köyü Hayvan İçme Suyu Göleti'nin 1000 büyükbaş ile 1500 küçükbaş hayvana içme suyu temini yönünde fayda sağlayacağını dile getiren Akca, "Gölet, bölgede hayvancılığın gelişmesine fayda sağlayacak. Göletin su depolama hacim kapasitesi yaklaşık 35 bin metreküp olup, gövde yüksekliği 8 metredir." dedi.