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Siirt haberleri | Diyanet-Sen Siirt Şube Başkanlığına yeniden Evin seçildi

Siirt haberleri | Diyanet-Sen Siirt Şube Başkanlığına yeniden Evin seçildi

Gelen Siirt haberine göre Diyanet-Sen Siirt Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

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Diyanet-Sen Siirt Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kurulda, yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Hamit Evin yeniden şube başkanı seçildi.

Evin, kendisine oy veren tüm delegelere teşekkür ederek, "Erdemliler hareketiyle filizlenen sendika bugün Anadolu'yu kuşatan ulu bir çınar haline gelmiştir. Etki alanı geniş bir coğrafyaya ulaşmıştır. Yaptığımız başarılı çalışmalardan aldığımız güçle hizmeti devam ettireceğiz. 90 binlere varan üye sayısı, yüzde 64 sendikalaşma oranı ve onlarca kazanımla ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olmayı başarmıştır." dedi.

Toplantıya, Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker ve sendika üyeleri katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyanet Sen Sendika Siirt Güncel Haberler

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