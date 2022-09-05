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Siirt haberi! Siirt'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

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Siirt haberi! Siirt'te zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

Siirt gündem haberi: Siirt'te zabıta ekiplerince marketlerde gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Siirt'te zabıta ekiplerince marketlerde gramaj ve fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüketici haklarının korunması amacıyla kentteki marketlerde denetim yaptı.

Gıda, gramaj, tüketim tarihi ve hijyene ilişkin denetim yapan ekipler ayrıca işletmelerde satışa sunulan ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farkları da kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Zabıta Müdürlüğü Zabıta Siirt Güncel Haberler

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