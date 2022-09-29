Siirt haberi | Siirt'te öğrencilere yaygın tatbikatı yapıldı Güncel Haberler Gelen Siirt haberlerine göre Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulunda düzenlenen tatbikatta öğrencilere, yangına nasıl müdahale edileceği anlatıldı. İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, kimyasal madde ve mutfak tüpü yangınlarının nasıl söndüreceğine ilişkin öğrencilerin teknik konularda bilgilendirildiğini söyledi. Tatbikatın yararlı geçtiğini dile getiren Yılmaz, çalışmaların diğer okullarda da yapılacağını bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz Siirt Belediyesi İtfaiye Güncel Haberler

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