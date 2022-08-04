Siirt haberi... Siirt'te odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Siirt gündem haberi | Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.
- Güncelleme:
Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.
Abdulkadir Ç. idaresindeki 63 AG 056 plakalı odun yüklü kamyon, Kuşdalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile kamyondaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
AA / Fecri Barlık - Güncel