Siirt haberi... Siirt'te odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler

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Siirt haberi... Siirt'te odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Siirt haberi... Siirt'te odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Siirt gündem haberi | Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

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Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Abdulkadir Ç. idaresindeki 63 AG 056 plakalı odun yüklü kamyon, Kuşdalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile kamyondaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

AA / Fecri Barlık - Güncel

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