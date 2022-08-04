Siirt haberi... Siirt'te odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı Siirt gündem haberi | Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Abdulkadir Ç. idaresindeki 63 AG 056 plakalı odun yüklü kamyon, Kuşdalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile kamyondaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Fecri Barlık Siirt Güncel Haberler

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