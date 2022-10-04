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Son dakika haberleri! Jandarma kaçak avcılıkla mücadele ediyor

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Son dakika haberler... Siirt'te jandarma ekipleri, kentte kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt'te jandarma ekipleri, kentte kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de sorumluluk sahasında balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önlenmesi çalışması yapıyor.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Projesi kapsamında vatandaşlara bilgi veren ekipler, cep telefonlarına yüklenecek olan uygulamayla vatandaşların hayvanlara yapılan suç kapsamına giren şiddet, kasten yaralama, işkence ve hayvan dövüşü gibi suçları ilgili birimlere iletebileceğini anlatıyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

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