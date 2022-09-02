Siirt haberi! Siirt'te havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Siirt yerel gündem haberine göre Siirt'te havuza düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Siirt'te havuza düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Pervari ilçesi Dolusalkım köyünde Abdullah Akboğa (2), evlerinin yakınlarında bulunan havuza düştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan ve yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Akboğa'nın cesedi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Recep Çelik Pervari Siirt Güncel Haberler

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