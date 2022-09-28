Son dakika haberleri... Devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü Güncel Haberler Son dakika haberi: Siirt'in Şirvan ilçesinde, devrilen odun yüklü traktör römorkunun altında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Siirt'in Şirvan ilçesinde, devrilen odun yüklü traktör römorkunun altında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İkizler köyü Nergizler mezrasında Nurettin Yaral'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün arkasına takılı odun yüklü römorkta bulunan sürücünün yeğeni Enescan Yaral ağır yaralandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Güncel Kaynak: AA / Recep Çelik Şirvan Siirt Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.