Son dakika haberleri... Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca JÖH, Jandarma Komando ve J-SİHA destekli olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında 3 Ekim 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Bestler Dereler-Herekol bölgesi Dişlitepe mevkii kırsalında 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel İçişleri Bakanlığı Şırnak 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.