Siirt haber: Siirt'te 500 yataklı ek hastane binası inşa edilecek

Siirt gündem haberi... Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek 500 yataklı ek hastane binası inşa edilecek.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek 500 yataklı ek hastane binası inşa edilecek.

Ak Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, yaptığı yazılı açıklamada, kentin her alanda güzel hizmetlere kavuşmaya devam ettiğini bildirdi.

Siirt Çevre Yolu'nda Devlet Su İşleri'nden (DSİ) tahsis edilen alanda kurulacak hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini ifade eden Ören, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın destekleriyle ilimize büyük bir yatırım ve eser daha kazandırıyoruz. Zemin etütleri ve fiyat güncellemesinden dolayı ihalesi ertelenen ek binanın yapım ihalesi 26 Ekim'de yapılacak. Hastane projemizin yatay mimariye uygun olmasına özen gösterdik."