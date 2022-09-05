Siirt gündem haberleri | Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Siirt haberler... Siirt'in Eruh ilçesinin "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Siirt'in Eruh ilçesinin "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sabahattin Taş yönetimindeki araç, Çizmeli köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile Hasan Kaycı ve Azat Taş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz Siirt Güncel Haberler

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