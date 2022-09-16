Siirt gündem haberleri... Siirt'te kaçak balık avlayan 2 kişiye ceza Güncel Haberler Gelen Siirt haberine göre Siirt'te yasa dışı avcılığına yönelik denetim yapıldı. Siirt'te yasa dışı avcılığına yönelik denetim yapıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı balık avcılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde patlayıcı madde ile balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, denetimde D.E. ve A.K'yi suçüstü yakaladı. 2 kişiye para cezası uygulandı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz Siirt Güncel Haberler

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