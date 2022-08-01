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Siirt gündem haberleri... Siirt'te 12 güvenlik korucusu alınacak

Siirt gündem haberleri... Siirt'te 12 güvenlik korucusu alınacak

Siirt bölgesinden gelen habere göre Siirt'te görev yapmak üzere 12 güvenlik korucusu alınacak.

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Siirt'te görev yapmak üzere 12 güvenlik korucusu alınacak.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Eğlence köyüne 5, Ekmekçiler köyüne 4 ve Meydandere köyüne 3 güvenlik korucusu alınacağı bildirildi.

Müracaatların Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son başvuru tarihi 10 Ağustos. Güvenlik korucuları yönetmeliğinin genel hükümleri kapsamında alımı yapılacak adayların fiziki yeterlilik değerlendirme testi (spor testi) 1 Eylül'de yapılacak. Adaylar fiziki değerlendirme testine eşofmanlı olarak saat 09.00'da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında hazır olacaktır. Mülakat Siirt Valiliği tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre 7 Eylül'de saat 14.00'ten itibaren yapılacaktır."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Meydandere Hisarcık Eylül Siirt Güncel Haberler

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