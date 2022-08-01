Siirt gündem haberleri... Siirt'te 12 güvenlik korucusu alınacak Siirt bölgesinden gelen habere göre Siirt'te görev yapmak üzere 12 güvenlik korucusu alınacak. Siirt'te görev yapmak üzere 12 güvenlik korucusu alınacak. Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Eğlence köyüne 5, Ekmekçiler köyüne 4 ve Meydandere köyüne 3 güvenlik korucusu alınacağı bildirildi. Müracaatların Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Son başvuru tarihi 10 Ağustos. Güvenlik korucuları yönetmeliğinin genel hükümleri kapsamında alımı yapılacak adayların fiziki yeterlilik değerlendirme testi (spor testi) 1 Eylül'de yapılacak. Adaylar fiziki değerlendirme testine eşofmanlı olarak saat 09.00'da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında hazır olacaktır. Mülakat Siirt Valiliği tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre 7 Eylül'de saat 14.00'ten itibaren yapılacaktır." Güncel AA / Mehmet Niyazi Deniz Meydandere Hisarcık Eylül Siirt Güncel Haberler

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