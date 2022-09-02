Siirt gündem haberleri: Devlet desteğiyle Siirt fıstığında üretim alanı 20 yılda 10 kat arttı

Siirt'te devletin verdiği destekle fıstık üretim alanında 20 yılda 10 kat artış sağlandı.

İl ekonomisine önemli katma değer sağlayan Siirt fıstığında, eylül ayının ortalarına doğru başlanacak hasadın heyecanı yaşanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 20 kişilik ekip, hasat öncesi fıstık bahçelerinde rekolte tahmin çalışması yaptı.

Devlet desteğiyle 20 yıl önce hayata geçirilen projeler ve yöre çiftçisinin üretime yönlendirilmesiyle Siirt'te fıstık üretim alanı 400 bin dekara ulaştı.

Geçen yıl 26 bin 500 ton rekolte

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, AA muhabirine, bazı yerlerde ürünün çok bazı yerlerde az olmasına rağmen geçen yıla oranla daha yüksek bir rekolte beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Siirt fıstığının il ekonomisine katkı sağlayan önemli bir tarımsal ürün olduğunu belirten Demirhan, 2002'de 40 bin dekar olan tarımsal arazinin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve çeşitli kuruluşların verdiği destekle 400 bin dekarı aştığını kaydetti.

TÜİK'in 2021 verilerine göre Siirt fıstığı rekoltesinin 26 bin 500 ton olduğunu kaydeden Demirhan, "Bu yıl il genelinde daha yüksek bir verim alacağımızı, arazide yaptığımız çalışmalar sonucu gözlemlemekteyiz." dedi.

Erken hasat yapılmaması uyarısı

Üreticilerden bölge bazlı şikayetler alındığını, yapılan incelemelerde lokal bazlı sıkıntıların bahar aylarında yaşanan mevsimsel değişikliklerden kaynaklandığını dile getiren Demirhan, şöyle devam etti:

"Bölge genelinde don ve dolu görüldü. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Şanlıurfa, Gaziantep ve Siirt'te fıstık yoğunluğu mevcut. Gaziantep ve Siirt fıstığının avantajlı durumu ihracat kapısının açık bulunmasıdır. Fıstığa yönelik yurt dışında yoğun bir talep bulunmaktadır. Geçen yıl yaşanan don ve dolu Siirt'in tüm genelini kapsamıyor. En önemli hedefimiz Siirt fıstığında mümkün olduğunca açık yerlerde bahçeleri sulamaya açmaktır. Sulama şartlarını sağlayabilirsek mevcut kuru şartlardan 3-4 kat fazla verim alabileceğiz. Siirt fıstığında üretim hedefimiz önümüzdeki yıllarda 100 bin tonu aşmak."

Üreticilere erken hasat yapmamaları uyarısında bulunan Demirhan, güvenlik güçlerince alınan tedbirler neticesinde bağlardaki sorunların asgariye indirildiğini aktardı.

Demirhan, gerçek aroma ve dönemine gelmeden fıstığın hasat edilmesinin kalite ve verimini düşüreceğine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven de fıstık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Çalışmaların merkez ve tüm ilçelerde, baz alınan fıstık bahçelerinde 7 ekip tarafından yapıldığını ifade eden Seven, şöyle devam etti:

"Teknik ekibimiz görevlendirildi. Yetişkin ağaçlarda verimi ölçtük. Referans olarak bir ağaç tespit ediliyor ve daha sonra bu ağaçtaki ürün miktarı hesaplanıyor. Bunu bilimsel tekniklerle yapıyoruz. Hesaplamayı yaptıktan sonra ağaca puan veriyoruz. Bahçedeki ağaçlar bu şekilde sayılıyor. Böylece rekoltesini çıkarıyoruz."

"İyi bir rekolte bekliyorum"

Deyr bölgesi üreticilerinden 70 yaşındaki Taceddin Varola da bölgeye ve ağaca göre fıstıkta verimin değişiklik gösterdiğini söyledi.

Uzun yıllar üreticilik yaptığını dile getiren Varola, şöyle devam etti:

"Geçen sene iyi verim aldık. Bu yıl bölgeye göre üretim değişiyor. Bazı bölgelerde ağaçlarda iyi verim var bazı ağaçlarda az. Hatta bahçemde yan yana iki ağaçtan birinde verim var diğerinde yok. Bazı ağaçlar geç olgunlaştı. Yine de iyi bir rekolte bekliyorum."

Üretici Taceddin Dayanan da emeklerinin karşılığını önümüzdeki günlerde alacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Fıstığın çok sayıda ailenin geçim kaynağı haline geldiğini belirten Dayanan, "Önceki yıllarda kuraklığın verdiği sıkıntıdan dolayı bu yıl rekolte bölgeye göre değişiyor. Beklentileri karşılayacak." diye konuştu.