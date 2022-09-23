Siirt gündem haberi: Yargıtay Başkanı Akarca'dan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret Güncel Haberler Siirt gündem haberi | Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akarca, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Vali Hacıbektaşoğlu ile görüştü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akarca, doğa, inanç ve kültür şehri baba ocağı Siirt'te bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacıbektaşoğlu ise Akarca'ya tiftik battaniyesi hediye etti. Ziyarette, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri Eyüp Yeşil, Adem Albayrak, 7. Hukuk Dairesi Başkanı Hikmet Onat, 2. Ceza Dairesi Üyesi Fidan Balcı ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da bulundu. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz Osman Hacıbektaşoğlu Yargıtay Siirt Güncel Haberler

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