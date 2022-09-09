Siirt gündem haberi... Siirt'te 556 internet sitesine erişim engellendi
Güncel Haberler
Siirt haberlerine göre Siirt'te internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 556 internet sitesi erişime kapatıldı.
Siirt'te internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 556 internet sitesi erişime kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Bu kapsamda 207 yasadışı bahis, 189 müstehcenlik, 104 fuhuş ve 4 oltalama sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek kapatıldı.
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 52 sitenin erişimi engellendi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel