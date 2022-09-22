Siirt gündem haberi | Bakan Karaismailoğlu, Siirt'te "Gençlerle Buluşma" programına katıldı

Siirt bölgesinden gelen habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 6 ay geçti ama bu savaşın tüm aktörleriyle görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Rusya- Ukrayna savaşında yaklaşık 6 ay geçti ama bu savaşın tüm aktörleriyle görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu savaş biterse de Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bitecek." dedi.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Pervari ilçesinde belediyeyi ziyaret ederek, başkan Tayyar Özcan ile görüştü.

İlçede bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, daha sonra il merkezine geçti.

Burada beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, İl Başkanı Ekrem Olğaç ile bir süre görüştükten sonra partililerle toplantı yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, gençlerle buluştu

Bakan Karaismailoğlu, ardından Siirt Millet Bahçesi'nde "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Burada gençlere hitap eden Karaismailoğlu, hayatın uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk karşısında sizin önünüze taş koyanlar olabilir, önünüzde duvarlar çekilebilir ama sabırla moral ve motivasyonunuzu bozmadan zamanla onların hepsinin üstesinden gelirsiniz. Biz bunları çok yaşardık. Bir gün balkondan düştük ama tekrar merdivenlerden çıktığımız günler oldu. Bıkmadık usanmadık sonucunda planladığınızın üzerinde başarılar elde edebiliyorsunuz.

Yollar türkülerimiz bizim hayatımızın, yaşantımızın aynası. Hayatta yaşamış olduğumuz sevinçler, üzüntüler, çileler, türkülere, şarkılara vuruyor. Niye vuruyor çünkü özellikle yollar adına yazılmış onlarca türküler var. 'Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece.' Niye demiş bunu. veya 'Yola yolladım seni, yollar yormasın seni' çünkü çıkılan yolculuklar çok meşakkatli geçiyordu. Çok uzun sürüyordu. Burada yaşanan sıkıntılar, yolda kalmalar Allah göstermesin yaşanmış bir kaza ve onun sürecinde, bunlar Türkiye'de çok yaşandı. Onun için bu altyapı açığını biz 20 yılda önemli ölçüde kapattık. Bakın uzun ince bir yol diye türkülerle başlıyor ama Türkiye'de şu an uzun ince bir yol yok. Bütün yollarımız kısaldı ve duble yollar var Türkiye'de artık. O yüzden bu meşakkatli yollar keyfe dönüştü. 20 yıl öncesi ile 20 yıl sonrasındaki değişen bir Türkiye yok aslında. Ülkemiz aynı ülke, vatanımız aynı, zenginliklerimiz aynı, değerlerimiz aynı. Sadece bir zihniyet değişiyor."

Karaismailoğlu, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.