Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalgan, mesajında, 19 Mayıs'ın sadece bir tarihten ibaret olmadığını, bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, esarete karşı hürriyeti, yılgınlığa karşı umudu, dağınıklığa karşı birliği seçtiği gün olduğunu belirtti.

Atatürk'ün bu özel günü istiklalin ve istikbalin teminatı olarak gördüğü gençliğe emanet ettiğini ifade eden Çalgan, şunları kaydetti:

"Çünkü o biliyordu ki bir milletin geleceği, gençlerinin yüreğinde taşıdığı ideal kadar parlaktır. Çünkü o inanıyordu ki sporla bedeni gelişen, ilimle zihni aydınlanan, ahlakla vicdanı kuvvetlenen gençler, yeni bir medeniyetin taşıyıcılarıdır. Sevgili gençler, sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının öğretmenleri, mühendisleri, sanatçıları, bilim insanları, liderlerisiniz. Sizin gözlerinizde Atatürk'ün inancı var, sizin aklınızda, Anadolu'nun irfanı ve çağın bilgeliği var. Sizden beklenen sadece bir mirası korumak değil, onu daha yükseğe taşımaktır. Bugün burada sadece bir bayramı kutlamıyoruz. Aynı zamanda bir sorumluluğu, bir emaneti, bir ülküyü omuzluyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, onların açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.