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Siirt Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Siirt Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi ve tercihlerini açıkladı.

Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" başlıklı fotoğrafına oy veren Öztürk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" başlıklı karelerinden yana oy kullanan Öztürk, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Öztürk, "Yılın Kareleri" seçkisinde birbirinden anlamlı karelerin yer aldığını söyledi.

Fotoğrafları tercih ederken zorlandığını dile getiren Öztürk, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında gündemi yakından takip eden AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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