Siirt Emniyet Müdürlüğünde yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı
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Siirt Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan personele yangın söndürme eğitimi verildi. Tatbikatta itfaiye ve emniyet personeli müdahale etti.
Siirt Emniyet Müdürlüğünde yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.
Emniyet müdürlüğü hizmet binasında görev yapan personele itfaiye müdürlüğü tarafından yangın söndürme eğitimi verildi. Ekipler, personellere yangının engellenmesi, oksijenin kesilmesi ve söndürme konularında teknik bilgiler aktardı.
Daha sonra müdürlük bahçesi alanında yakılan ateşe, itfaiye ve emniyet personelinin müdahale etmesiyle tatbikat sona erdi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel