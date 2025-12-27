Haberler

Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 74 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 74 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 74 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı 45 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçelerden Karakoçan'da 14, Kovancılar'da 8 ve Sivrice'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı 23 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Kent merkezi ve bazı ilçelerde yağmur, Beytüşşebap ve bağlı köylerde ise kar yağışı etkili oldu.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle yüksek rakımlarda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kapanan Yeşilöz, Toptepe, Akarsu, Dağaltı, Gökçe ve Mezra köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
