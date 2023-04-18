Üye Girişi
Haberi Paylaş
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Kaynak atandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Kaynak atandı

Güncel Haberler

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Çağdaş Kaynak atandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Çağdaş Kaynak atandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Kaynak, kendisine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Hizmetlerinden dolayı daha önce görev yapan herkese teşekkür eden Kaynak, sağlığın kalitesinin artırılması için çabalayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Siirt Güncel Haberler

title