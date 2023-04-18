Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Kaynak atandı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Çağdaş Kaynak atandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Kaynak, kendisine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Hizmetlerinden dolayı daha önce görev yapan herkese teşekkür eden Kaynak, sağlığın kalitesinin artırılması için çabalayacağını belirtti.