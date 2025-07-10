Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'dan AA'ya Veda Ziyareti

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Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının ardından AA Siirt bürosuna veda ziyaretinde bulundu ve kurumun önemli çalışmalarına dikkat çekti.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Anadolu Ajansı (AA) Siirt bürosuna veda ziyaretinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sarıca, veda ziyaretleri kapsamında AA Siirt bürosunu ziyaret etti.

Başsavcı Sarıca, AA'nın Türkiye'de olduğu gibi dünyada da önemli çalışmalar yaptığını belirterek, tüm AA çalışanlarına başarı diledi.

AA muhabirleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sarıca'ya yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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