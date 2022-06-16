Siirt Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Siirt'te belediye tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm öğrenciler ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 -19 Haziran'da sınava girecek öğrenci ve refakatçileri toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanacak.

Saat 07.30'dan itibaren başlayacak seferlerden yararlanmak isteyen öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek refakatçileri ile toplu ulaşım hizmetinden istifade edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sınavın huzurlu bir ortamda yapılması için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, sürücülere de trafikte öğrencilerin dikkatini dağıtacak davranışlardan uzak durmaları çağrısında bulunduklarını ifade etti.