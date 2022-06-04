Siirt Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Haberler

Siirt Belediyesinden LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek tüm öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlanacak.
Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek tüm öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlanacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın sınava girecek öğrenci ve refakatçilerine toplu ulaşım imkanı sağlanacak.
Saat 07.30'dan itibaren başlayacak seferlerden yararlanmak isteyen öğrencilerin, sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile ücretsiz ulaşımdan faydalanabileceği aktarıldı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel