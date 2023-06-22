Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü personeline seminer düzenlendi
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Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü personeline iletişim, diksiyon ve psikoloji konularında seminer düzenlendi. Seminerde, iletişim ve diksiyon uzmanı Hakan Alanyalı ve psikolog Esra Çelik trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.
Siirt Belediyesince Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü personeline yönelik iletişim, diksiyon ve psikoloji konularında seminer düzenlendi.
Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Hamza Oktay, belediye konferans salonunda düzenlenen seminerin verimli geçtiğini, personele büyük katkı sağlayan eğitimleri sürdüreceklerini belirtti.
İletişim ve diksiyon uzmanı Hakan Alanyalı ve psikolog Esra Çelik de trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel