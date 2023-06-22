Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü personeline seminer düzenlendi

Siirt Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü personeline iletişim, diksiyon ve psikoloji konularında seminer düzenlendi. Seminerde, iletişim ve diksiyon uzmanı Hakan Alanyalı ve psikolog Esra Çelik trafikte dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.