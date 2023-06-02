Siirt Belediyesi SİSKİ ekipleri arızalara müdahale ediyor

Siirt'te altyapıda bakım ve onarım alışmaları yapıldı. Siirt Belediyesi SİSKİ ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla kentin cadde ve sokaklarında altyapı hatlarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt'te altyapıda bakım ve onarım alışmaları yapıldı.

Siirt Belediyesi SİSKİ ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla kentin cadde ve sokaklarında altyapı hatlarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler Mahallesi 1426. Sokak'ta içme suyu arızası ihbarı alan ekipler, su arızasının olduğu bölgede onarım yaptı.

Su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale ekipler, altyapı hatlarının bakım ve temizliğini de yürütüyor.