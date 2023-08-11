Siirt Belediyesi şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Siirt Belediyesi, 6 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü adına kurumun sosyal medya hesabından "İyi ki varsın Eren" notuyla hem Eren Bülbül hem de şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Bu milletin kalbinde sonsuza dek yaşamaya devam edecekler. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadeleri kullanıldı.