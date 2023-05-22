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Siirt Belediyesi ilaçlama çalışması yaptı

Siirt Belediyesi ilaçlama çalışması yaptı

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Siirt'te belediye ekipleri ilaçlama çalışmaları yaptı.

Siirt'te belediye ekipleri ilaçlama çalışmaları yaptı.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Kent genelindeki tüm mahallelerde çalışmalar yürüten ekipler, önemli arterlerdeki rögar, mazgal ve çöp konteynırları da ilaçladı.

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Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt Belediyesi Siirt Güncel Haberler

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