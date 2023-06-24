Siirt Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Aldı

Siirt Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık aldı. Hamiyet Merkezi ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla çocukların yüzünü güldürdü. 40 çocuk, evlerinden alınarak mağazaya götürüldü. Aileleriyle bayramlık elbise beğenen çocuklar, hediyeleri verildikten sonra belediye araçlarıyla evlerine bırakıldı.

Siirt Belediyesi, kentteki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Hamiyet Merkezi ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün sosyal inceleme görevlilerinin saha taramalarında tespit edilen 40 çocuk, evlerinden alınarak mağazaya götürüldü.

Aileleriyle bayramlık elbise beğenen çocuklar, hediyeleri verildikten sonra belediye araçlarıyla evlerine bırakıldı.