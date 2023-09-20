Siirt Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle Ailelerin Mutluluğuna Ortak Oluyor

Siirt Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan paketlerin dağıtımı başladı ve kent merkezinde 3 bin 500 aileye ulaştırılacak.

Siirt Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda yeni doğan bebekler için hazırlanan paketlerin dağıtımı başladı. Yeni doğum yapan anneleri bu özel ve mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Siirt Belediyesi ekipleri aileleri evlerinde ziyaret ederek, 'Hoş Geldin Bebek' setini hediye ediyor.

Vatandaşların sevinçlerine ortak olabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde sosyal belediyecilik anlayışı içinde Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yeni doğan bebekler için hazırlanan paketler kent merkezinde 3 bin 500 aileye ulaştırılacak.

Siirt Belediyesi, doğum raporu ve kimlik fotokopisi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunan tüm vatandaşlara 'Hoş Geldin Bebek' hediye paketi dağıtmaya devam edeceği belirtildi. - SİİRT