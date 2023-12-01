Siirt Belediyesi Bedensel Engellilere Akülü Araç Desteği Sağladı
Siirt Belediyesi, engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını artırmak amacıyla bedensel engelli vatandaşlara akülü araç desteğinde bulundu. Törende akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, puset ve yürüme ortezi dağıtıldı.
Siirt Belediyesi bedensel engelli vatandaşlara akülü araç desteğinde bulundu.
Siirt Belediyesi engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını artırmak amacıyla, bedensel engelli vatandaşlara akülü araç desteğinde bulundu.
Belediye tarafından düzenlenen törende, 7 adet akülü tekerlekli sandalye, 1 adet manuel tekerlekli sandalye, 3 adet puset ve 1 adet mekanik eklemli bel kemerli yürüme ortezi bedensel engelli vatandaşlara dağıtıldı.
Özel bireylere destek olmaya devam edeceklerini belirten Siirt Vali Kemal Kızılkaya, sosyal belediyecilik kapsamında kent genelinde dezavantajlı bütün vatandaşlara yardım eli uzatılacağını vurguladı. - SİİRT