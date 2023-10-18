Siirt Belediyesi, askere gidecek gençlerin ailelerine nakdi yardım yapıyor

Siirt Belediyesi, askere gidecek gençlerin ailelerine nakdi yardımda bulunmak için 2023 yılı bütçesinden 300 bin lira ayırdı. Şartları sağlayan asker ailelerine askerlik süresi boyunca nakdi ödeme yapılacak.

Siirt Belediyesi, kent genelinde askere gidecek olan gençlerin ailelelerine nakdi yardımda bulundu.

Belediye, askerlerin ihtiyaç sahibi aileleri için 2023 yılı bütçesinden 300 bin lira ödenek ayırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, "2023 yılında başvuru yapan 42 aileye ödeme yapıldı. Ayrıca yeni başvuru yapanların değerlendirmeleri de devam etmektedir" denildi.

Destek çerçevesinde şartları sağlayan asker ailelerine, askerlik süresi boyunca nakdi ödeme yapılacağı belirtildi. - SİİRT