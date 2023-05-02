Siirt Belediyesi asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı

Siirt Belediyesi, yıpranmış, hasarlı ve imara açılan yolları sıcak asfaltla yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nden başlayarak Siirt alışveriş merkezi arkası ve Bahçelievler Mahallesi İhsan Tan Bulvarındaki yolları asfaltladı.

Kent genelinde ana arterler, ara sokaklarda ve yeni imara açılan yollarda sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarına sürdüren ekipler, "modern bir kent" temasıyla yıl sonuna kadar 40 bin ton asfalt kullanmayı amaçlıyor.

Çalışmaların program dahilinde kentin diğer mahallelerinde de devam edeceği belirtildi.