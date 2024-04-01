Sofya Alağaş, seçimlerde 34 bin 685 oy alarak birinci oldu

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sofya Alağaş 34 bin 685, AK Parti adayı Ekrem Olğaç 25 bin 950 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 93,25 )