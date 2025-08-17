Siirt-Batman Yolunda Kaza: 6 Yaralı

Siirt-Batman Yolunda Kaza: 6 Yaralı
Siirt-Batman kara yolunda hafif ticari aracın refüje çarpıp takla atması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

SİİRT- Batman kara yolunda hafif ticari aracın refüje çarpıp takla attığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Batman kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, refüje çarpıp takla attı. Araçta bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Siirt'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
