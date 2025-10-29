Siirt, Batman ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

Siirt, Batman ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Siirt'te kutlamalar, Vali Kemal Kızılkaya'nın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Vali Kızılkaya alandakileri selamladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, her anı kahramanlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma mücadelesi, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in aynı zamanda kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünü olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Cumhuriyet'imizi ayakta tutan en güçlü unsur, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhudur. Bugün de aynı ruhla, inançla ve kararlılıkla ülkemizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Bizler, farklı renkleriyle, kültürleriyle, dilleriyle ama tek bir yürek olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında birleşiyoruz. Bu birlik ve beraberlik, dün olduğu gibi bugün de bizleri güçlü kılmakta, yarınlara güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Bu nedenle Cumhuriyet'imize sahip çıkmak, onu korumak ve yaşatmak sadece bir görev değil aynı zamanda bir vefa borcudur."

Şiirler okunan törende, halk oyunları ve judo gösterilerinin ardından müzik dinletisi sunuldu.

Vali Kızılkaya, Köklü Geçmişten Güçlü Cumhuriyet'e konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Etkinlik, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.???????

Batman

Batman'da Vali Ekrem Canalp'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Canalp, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, alandaki vatandaşları selamladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunlarının gösterisinin sunulduğu program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, askeri erkan, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Tuncay Akkoyun törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Tarihin derinliklerinden bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Mardin'in farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içerisinde bir arada yaşadığı eşsiz bir şehir olduğunu anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet, Mardin'imizin asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır. Mardin'imiz Cumhuriyet'in bizlere sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenerek, kardeşçe ve hoşgörü içerisinde birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergilemektedir. Bu kadim toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve Cumhuriyet'imizin temel değerleriyle de mündemiçtir."

Programda, şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Törene, 5. Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.