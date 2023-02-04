Siirt-Batman kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
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Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle Siirt-Batman kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle Siirt- Batman kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolu ulaşıma kapanan köy yolları, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Siirt-Batman arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kara yolunda ise çok sayıda araç yolda kaldı.
Kara yolları ekiplerinin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel