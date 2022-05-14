Siirt Atatürk Stadı'nda 'Yumurta Şenliği' düzenlendi

SİİRT (AA) - Siirt'te Gençlik Haftası dolayısıyla "2. Geleneksel Yumurta Şenliği" düzenlendi.

Mehmetçik İlkokulu tarafından Atatürk Stadı'nda düzenlenen şenlikte, çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturuldu, öğrenciler arasında çuval yarışı yapıldı, yöresel yemekler türküler eşliğinde ikram edildi.

Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda yaşatılan bu geleneğin zamanla unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Geleneğin öğrenciler tarafından yaşatılamaya çalışıldığını belirten Özkoyuncu, "Okul olarak birlik ve beraberliği yaşatmak, örf ve adetlerimizi hatırlatmak adına böyle bir etkinlik tertipledik. Etkinlik, öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Yıllar önce kendi mahallelerinde yaşadıkları Yumurta Şenliği'ni şu anda yeni nesillere aktarmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Veli Ahmet Demir de etkinliğe ailesiyle geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.