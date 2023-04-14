Siirt AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı

Siirt'te Ak Parti'nin milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Batman Havalimanında partililer tarafından karşılanan adaylar, konvoy eşliğinde şehre geldi.

Adayların tanıtılması amacıyla Siirt 14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nca düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, yaptığı konuşmada, tanıtıma katılım sağlayanlara teşekkür ederek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye'nin kader seçimi olacağını söyledi.

Milletvekili adayları Mervan Gül, Fevzi Sevgili ve Lokman Özcan da konuşma yaptı.

Tanıtım toplantısının ardından Güres Caddesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.