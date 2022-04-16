Siirt Adalet Sen üyeleri iftarda bir araya geldi

SİİRT (AA) - Adalet Sen Siirt İl Başkanlığı üyeleri iftarda bir araya geldi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda konuşan Adalet Sen İl Başkanı Zekeriya Balkı, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, sık sık bir araya gelerek istişare etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Program semazen gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa merkez ve ilçelerden sendika üyeleri katıldı.