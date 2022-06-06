"Şiir Hatları Treni" yolcuları şiirlerle uğurlandı - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Şiir Hatları Treni" etkinliğinde katılımcılar Ankara'ya şiirlerle uğurlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Fatih, Altındağ ve Mamak belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik için yerli ve yabancı şairlerle edebiyat öğrencileri tarihi Sirkeci Garı'ndan Ankara'ya yola çıktı.

Uğurlama töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu, "Şiir Hatları Treni" etkinliğinin İstanbul ve Ankara'da devam eden kültür yolu festivallerini birbirine bağladığını söyledi.

Beyoğlu, hem İstanbul hem de Ankara'nın çok önemli şairlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "İstanbul elbette medeniyetimizin en büyük kültür bakiyesidir. Ankara ise uzun soluklu edebiyat dergileriyle birçok şaire ev sahipliği yapmış, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Meclisinde birçok şairi ve yazarı ağırlamış bir edebiyat kenti. Biz bu etkinlikle bu gerçekliğe de vurgu yapmak istedik." dedi.

Etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür eden Beyoğlu, Şiir Hatları Treni ile şiiri hayatın içine dahil etmek istediklerini dile getirdi.

TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar'ın da konuşma yaptığı etkinlikte, şairler Zeynep Arkan, Zeynep Tuğçe Karadağ, Aykut Nasip Kelebek, Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Adnan Özer, Krisztina Rita Molnar, Vladimir Martinovski, Ahmad Zakaria ve Armando Alanis (Pulido) şiirlerini okudu.

İstanbul'dan hareket eden son durağı ise Ankara Garı olan, şairlere üniversite ve liselerden edebiyat meraklısı öğrencilerin eşlik ettiği "Şiir Hatları Treni"nin yolculuğunda şiirler okunacak, atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan T, Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan, Zeynep Tuğçe Karadağ ile yurt dışından Ahmad Zakaria, Krisztina Rita Molnar, Vladimir Martinovski, Armando Alanis'in (Pulido) arasında bulunduğu şairler, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Salonu'nda düzenlenen "Satırbaşı Ankara Kitap Sergisi"nin açılışına katılacak ve sonrasında şiirlerini Ankaralılar için okuyacak.