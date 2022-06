"Şiir Hatları Treni" yerli ve yabancı şairlerin katılımıyla İstanbul'da başladı - Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Şiir Hatları Treni" etkinliği başladı.

Devlet Demiryolları ile Fatih, Altındağ ve Mamak belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında yerli ve yabancı şairlerle edebiyat öğrencileri İstanbul'da buluştu.

Tarihi Sirkeci Garı'ndaki şiir okuma etkinliği öncesinde AA muhabirine açıklama yapan şair Adnan Özer, projeye şairliğinin yanı sıra danışman ve editör olarak katıldığını söyledi.

Trende düzenlenen şiir etkinliklerine sık rastlanmadığını, İspanya'da bir örneğinin bulunduğunu ve bu nedenle özel olduğunu ifade eden Özer, "Bu tür edebiyat etkinlikleri yurt dışında da yapılıyor fakat şiir treni olarak benim bildiğim çok az etkinlik var." dedi.

"Şiir Hatları Treni"ne katılan 4'ü yabancı 15 şaire ilişkin bilgiler veren Özer, yabancı şairlerin "Hayal gücünün ve empatinin köreldiği bir çağda şiirin rolü ne olabilir?" başlığıyla konuşmalar yapacaklarını, yerli şairlerin ise atölyelere katılacağını söyledi.

Özer, trenin şiirde çok güçlü bir imge olduğunu, şarkılarda, türkülerde ve edebiyatın her türünde yeri bulunduğunu belirterek, "İnsan hayatında da çok büyük rolü var. Tren deyince hemen ayrılmak, kavuşmak, beklemek akla gelir." ifadesini kullandı.

"Şiir bizi birbirimize yakınlaştıracak bir köprüdür"

Meksikalı şair Armando Alanis (Pulido) de önce işletme, sonra sanat yönetmenliği okuduğunu, 30'a yakın şiir kitabından ikisinin Fransızcaya birinin Portekizceye çevrildiğini, Türkçeye çevrilen şiirlerinin de bulunduğunu söyledi.

Şu an 43 ülkede temsilcisi bulunan "Şiir Sokakta" hareketini 26 yıl önce kurduklarını ve bütün dünyada geliştirdiklerini anlatan Alanis, "Türkiye'ye ve İstanbul'a ilk defa geliyorum ve burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Türk edebiyatından şairleri de okuduğunu dile getiren Meksikalı şair, etkinlikler kapsamında şiirlerini Türkçe tercümesiyle edebiyatseverlerin beğenisine sunulacağını kaydetti. Daha önce gemi, süpermarket gibi çok farklı mekanlarda şiir okuduğunu fakat bu etkinlikte ilk kez trende şiir okuyacaklarını belirten Alanis, "Bende tek eksik olan buydu. Daha önce hiç trendeki bir şiir okuma etkinliğine katılmadım aklıma da gelmemişti ilk defa burada olacak bu nedenle çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Alanis, "Pek çok okuyucu-yazar ilişkisinde insanlar bazı kalıplar içinde kalmayı, bazı kalıplar doğrultusunda okumayı tercih ediyor. Şiirde de aynı şey oluyor ama dizelerin sokağa inmesiyle, şehirle buluşmasıyla aslında biraz bu tek yönlü okuyuculuktan uzaklaştırmak amacı da taşıyoruz. Şiir okuyucularına tavsiyem hiçbir zaman tek yönlü bakmayın. Her şeyi her taraftan, her kesimden okumaya çalışın. Şiir de aynı şekilde, şiir bizi birbirimize yakınlaştıracak bir köprüdür." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'dan hareket edecek ve son durağı Ankara Garı olacak "Şiir Hatları Treni"nde şiirler okunacak ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Şairlere yolculukta, İstanbul'daki üniversite ve liselerden edebiyat ve şiir meraklısı öğrenciler eşlik edecek.

Şairler Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan T, Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan, Zeynep Tuğçe Karadağ ile yurt dışından Ahmad Zakaria, Krisztina Rita Molnar, Vladimir Martinovski ve Armando Alanis (Pulido) Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Salonu'nda düzenlenen "Satırbaşı Ankara Kitap Sergisi"nin açılışına katılacak ardından şiirlerini Ankaralılar için okuyacak.