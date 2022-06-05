'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
'ŞİİR HATLARI' TRENİ İSTANBUL'DAN YOLA ÇIKTI

Yerli ve yabancı şairleri taşıyan 'Şiir Hatları' treni İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

Yerli ve yabancı şairleri taşıyan 'Şiir Hatları' treni İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Etkinlikte konuşan 'Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis, "İlk defa Türkiye'ye geliyorum. Şaşkınım, çok hoşuma gitti. Çok gururlanıyorum ve ruhum okşanıyor burada. Şiir hatları etkinliği çok enteresan bir etkinlik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Başkent Kültür Yolu' festivali kapsamında düzenlenen 'Şiir Hatları' treni bugün Sirkeci'den yola çıktı. Tren, 15 şairin, 100'e yakın lise ve üniversite öğrenciyle birlikte yapacağı yolculuk sonunda Ankara'ya ulaşacak. Son durağı Ankara Garı olan etkinlik boyunca şiir okumalarının yanı sıra birçok atölye çalışması da düzenleniyor. Sirkeci Garı'nda düzenlenen etkinlikte şairler tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.

'Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis, "Şiir Sokakta Hareketi 1996 yılında şiiri nasıl halka ulaştırırım düşüncesiyle sokaklara şiir yazmamla başladı. O dönem sosyal medya olmadığı için gazetede çıkan haberlerle diğer Latin Amerika ülkelerine ulaştı. Oradan bütün dünyaya yayıldı. Şu an 43 ülkede bu hareketi yönetiyoruz. İlk defa Türkiye'ye geliyorum. Şaşkınım, çok hoşuma gitti. Çok gururlanıyorum ve ruhum okşanıyor burada. Şiir Hatları etkinliği çok enteresan bir etkinlik" dedi.

Şair Metin Celal, "İlk defa bir trenle şiir okuyarak Ankara'ya doğru yol alacağız. Heyecan verici. Öğrenci ve şair arkadaşlarla birlikte olacağız. Şiir paylaşmak keyifli bir iştir. O keyfi yaşayacağımızı umuyorum" diye konuştu.

Trende Türkiye'den şairler Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Baki Ayhan, Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Ömer Erdem, Zeynep Arkan ve Zeynep Tuğçe Karadağ yer alıyor. Yurt dışından ise, Mısırlı şair Ahmad Zakaria, Macar şair Krisztina Rita Molnar, Kuzey Makedonya'dan Vladimir Martinovski yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Türkiye Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title