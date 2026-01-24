Haberler

Irak'ta Şii partiler Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ta Şii partiler, Koordinasyon Çerçevesi adı altında bir araya gelerek, eski başbakan Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakan adayı olarak gösterdi. Maliki, 2006-2014 yılları arasında Irak'ta iki dönem başbakanlık yapmıştı.

Irak'ta Şii partiler, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakan adayı olarak gösterdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan habere göre, Şii partilerden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adaylarının Maliki olduğunu duyurdu.

Nuri el-Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Ligde ilk mağlubiyet! Önde olan Bayern Münih son bölümde yıkıldı

75. dakikaya kadar önde olan Bayern son anlarda darmadağın oldu
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Macron'un pilot gözlükleri üreticisinin hisselerini uçuşa geçirdi

Macron'un pilot gözlükleri bir kişiye çok kazandırdı