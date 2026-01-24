Irak'ta Şii partiler Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıkladı
Irak'ta Şii partiler, Koordinasyon Çerçevesi adı altında bir araya gelerek, eski başbakan Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakan adayı olarak gösterdi. Maliki, 2006-2014 yılları arasında Irak'ta iki dönem başbakanlık yapmıştı.
Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan habere göre, Şii partilerden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adaylarının Maliki olduğunu duyurdu.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel