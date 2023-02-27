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Sıhke Göleti dondu

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Sıhke Göleti dondu Van'da bir süredir etkili olan aşırı soğuklar, başta Sıhke Göleti olmak üzere birçok baraj ve derenin yüzeyinin donmasına neden oldu.

Sıhke Göleti dondu

VAN - Van'da bir süredir etkili olan aşırı soğuklar, başta Sıhke Göleti olmak üzere birçok baraj ve derenin yüzeyinin donmasına neden oldu.

Şubat ayının ilk haftasında Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durmasıyla birlikte etkili olan soğuk hava birçok dere, gölet ve barajın donmasına neden oldu. Gece eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Van-Özalp Karayolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti'nin yüzeyi tamamen dönerken, birçok dere ve barajın yüzeyi de dondu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Van Güncel Haberler

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