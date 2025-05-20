Sihirli Annem Hepimiz Biriz” Filmiyle Geri Dönüyor

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, 2000'li yılların sevilen dizisi "Sihirli Annem", 30 Mayıs'ta "Sihirli Annem Hepimiz Biriz" sinema filmiyle izleyicilerle buluşacak.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısına, Yağcı ile oyuncular ve film ekibi katıldı.

Fantastik aile komedisi türündeki yapımın başrol oyuncularından İnci Türkay, filmde çok güzel bir masal anlattıklarını belirterek, "Sevgiyi, dostluğu, beraberliği, birlikte olmayı, pozitifliği ve mutluluğu anlatıyoruz. Çok macera dolu, harika bir film oldu. Aramıza katılan çok kıymetli yeni oyuncularımız da var. Ayrıca bu filmin olması için uzun zamandır bekliyorduk." dedi.

Türkay, 2022'de vefat eden Sihirli Annem dizisinin senaristi Gamze Özer'i anarak, filmin onun vasiyeti olduğunu söyledi.

Arzu Yurtseven'in senaryoya büyük katkısı olduğunu dile getiren Türkay, "Aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ı, Mümtaz Sevinç'i, Lale Oraloğlu'nu, Ayla Arslancan'ı ve Oğuz Oktay'ı anıyoruz. Tabii ki Metin Serezli'ye sevgimiz, saygımız sonsuz." ifadesini kullandı.

İnci Türkay, uzun zaman sonra tüm oyuncularla film setinde bir araya gelmenin harika bir duygu olduğunu belirterek, "Biz bir aileyiz, bu kadar yıl hiç bozulmadı. İlk gün birbirimize sarılıp çok ağladık. Çok keyifli geçti çekimler. Hatta çok hızlı geçti, 4 haftada tamamlandı. Titiz çalıştık." diye konuştu.

"Mükemmel bir çalışmaydı"

Oyuncu Şahap Sayılgan, tüm oyuncu ekibiyle bir aile olduklarını ve herkesin birbirini çok iyi tanıdığını ifade ederek, "Çekimlerde herhangi bir aksilik olmadı. İşimizi gayet güzel bitirdik. Filmde bizler, çocuklarımız ve torunlarımız var. Onlar da eklendi. Ben filmi çok beğendim. Tabii ki notu seyirci verecek." dedi.

Oyuncu Nevra Serezli de ilk defa bir filmi teklif gelir gelmez, senaryoyu okumadan kabul ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dudu'yu nasıl canlandırdığımı unutmuş olamazdım. Zaten de unutturmuyorlar. Devamlı sosyal medyadan gençlik ve güzellik hallerimle ilgili mesajlar geliyor. 22 sene önce nasılmışım, kıyafetleri, kuliste nasıl hazırlandığımızı hatırlıyorum. Ama gerçekte hislerimde hiçbir şey değişmemiş. 22 sene sonra aynı sıcaklıkta, aynı ekip çalışmasıyla, arka planda bize destek veren teknik elemanlar, rejisörümüz, kameramanımız, sesçimizle gerçekten mükemmel bir çalışmaydı."

"Bir sinema filmi olarak gündeme gelmesi hepimizi çok heyecanlandırdı"

Ayşen İnci de filmdeki ekiple ortak bir sevgi varlığı olduğunun altını çizerek, "Zamanında biz dizi olarak çekerken de çok büyük bir sevgiyle, özveriyle çekmiştik. Şimdi bunun bir sinema filmi olarak gündeme gelmesi hepimizi çok heyecanlandırdı, çok mutlu etti. Ben de Polat Yağcı'ya hayalimizi gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Senelerdir bugünü bekliyorduk." ifadesini kullandı.

Gizem Güven, böyle bir oyuncu kadrosunun tekrar bir arada olmasının hayal gibi olduğunu dile getirerek, filme emeği geçen herkese teşekkür etti.

Buğra Özmüldür, Sihirli Annem dizisinin çocukluktan bu yana kendilerine hayal kurmayı öğrettiğini belirterek, Sihirli Annem Hepimiz Biriz filminin de hayallerinin gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyledi.

Damla Ersubaşı, çocukken dizide oynadığını, şimdi ise filmde kendi çocuklarıyla oynadığını ifade etti.

Henüz 4,5 yaşındayken dizide oynamaya başlayan Zeynep Özkaya da canlandırdığı "Çilek" karakterinin hayatını değiştirdiğini, usta isimlerle birlikte büyüdüğünü belirtti.

Filmde rol alan şarkıcı Kutsi de "Gogo" adlı kötü bir karakteri oynadığını dile getirerek, "30 Mayıs'ta muhteşem bir masal, rengarenk bir dünya izleyiciyle buluşacak. 7'den 70'e herkes mutlu. Çünkü fenomen olmuş bir projenin beyaz perdeye aktarılması beni de çok mutlu etti. Polat Yağcı'ya, Poll Films çalışanlarına teşekkürler." dedi ve karakterine dair bir şarkı seslendirdi.

Toplantıda ayrıca Jess Molho, Tiraje Başaran ve Jennifer Boyner de konuşma yaptı.

Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği filmin senaryosunu Gamze Özer ve Arzu Yurtseven kaleme aldı.

Filmde, dizinin orijinal oyuncularına Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta gibi yeni isimler eşlik ediyor. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın "Eda" karakteri ise yapay zeka teknolojisiyle filmde yer alıyor.

Periler ve fanileri ele alan "Sihirli Annem Hepimiz Biriz" filminin konusu özetle şöyle:

"Periler aleminde ve dünyada her şey yolundadır. Taa ki Dudu'nun kardeşi Gogo Sihirsizler Evi'nden çıkana kadar. Elinden sihir güçleri alınınca büyük bir öfkeye kapılan Gogo, bütün perileri sihirsiz bırakmaya karar verir. Periler Alemi'ne yapılan bu ziyaret iki tarafta da büyük bir kaos yaratır. Periler ve faniler birlik olup bu sorunun üstesinden gelebilecek midir?"